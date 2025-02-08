Забула одягти спідницю: співачка Kesha прийшла на вечірку у боді і ботфортах

Папараці сфотографували на вулицях Нью-Йорка співачку Kesha. Зірка йшла на вечірку YSL Beauty Candy Club, присвячену презентації нового блиску для губ Candy Glaze Stick.

Для своєї появи вона обрала спокусливий образ total black. На ній був шкіряний тренч, чорне боді з пікантним декольте і чорні капронові колготи. А от спідницю Kesha вирішила не одягати або просто забула.

Kesha / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними ботфортами на стійких підборах. Співачка зробила хвилясте укладання, макіяж із нюдовою помадою і довгий чорний манікюр. На обличчі у неї були масивні чорні окуляри, хоч на вулиці був вечір, у вухах срібні сережки з торочкою, а на шиї – багато срібних ланцюжків.

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