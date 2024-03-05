Забула одягти спідницю: Талія Сторм у панчохах і розстебнутій сорочці позувала на заході

Талія Сторм відвідала церемонію вручення нагород BRIT Awards 2024 у Лондоні.

Для своєї появи зірка обрала провокаційний лук. Перед фотокамерами вона з'явилася у жакеті у колір британського прапора і білій сорочці, яку розстебнула зверху та знизу, і доповнила її чорною краваткою. Оскільки на Талії не було спідниці, вона блиснула чорними трусами.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Сторм доповнила чорними панчохами і чорними лакованими босоніжками на високій платформі і підборах.

Співачка зробила об'ємну зачіску, макіяж із помадою рожевого відтінку, червоний манікюр і завершила лук браслетами, каблучками та перлинними сережками.

Нагадаємо, раніше Талія Сторм у "голій" сукні і без бюстгальтера прийшла на премію.

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