Забула одягти спідницю: Талія Сторм у панчохах і розстебнутій сорочці позувала на заході

25-річна британська співачка з'явилася на премії у зухвалому аутфіті.
Талія Сторм відвідала церемонію вручення нагород BRIT Awards 2024 у Лондоні.
Для своєї появи зірка обрала провокаційний лук. Перед фотокамерами вона з'явилася у жакеті у колір британського прапора і білій сорочці, яку розстебнула зверху та знизу, і доповнила її чорною краваткою. Оскільки на Талії не було спідниці, вона блиснула чорними трусами.
Свій аутфіт Сторм доповнила чорними панчохами і чорними лакованими босоніжками на високій платформі і підборах.
Співачка зробила об'ємну зачіску, макіяж із помадою рожевого відтінку, червоний манікюр і завершила лук браслетами, каблучками та перлинними сережками.
Нагадаємо, раніше Талія Сторм у "голій" сукні і без бюстгальтера прийшла на премію.
Читайте також: