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Забула попрасувати: зірка реаліті рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Забула попрасувати: зірка реаліті рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

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Забула попрасувати: зірка реаліті рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Елла Морган/Instagram

Елла Морган похизувалася яскравою обновкою.

Британська зірка реалітішоу "Одружені з першого погляду" – Елла Морган – продемонструвала в Instagram свій новий гламурний образ.

Дівчина приміряла рожеву мінісукню без бретельок, із рожевими ґудзиками, накладними клапанами і плісуванням на спідниці. Вбрання добре підкреслило її стрункі ноги.

Елла Морган/Instagram / ©
Елла Морган/Instagram

Сукня була гарною і дуже пасувала Еллі, але вона її забула попрасувати і це кидалося в очі.

Елла Морган/Instagram / ©
Елла Морган/Instagram

"Рожевий – це моя нова річ! Хоча визнаю, що забула попрасувати це вбрання", – написала Морган під фото.

Елла Морган/Instagram / ©
Елла Морган/Instagram

Свій лук зірка реаліті доповнила рожевими босоніжками на екстремально високих платформах і підборах, а також ніжно-рожевою сумочкою. Укладання з локонами і макіяж із акцентом на пишних віях завершили аутфіт Елли.

Елла Морган/Instagram / ©
Елла Морган/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Елла Морган похизувалася стрункою фігурою у сексуальній рожевій білизні з мереживом на трусах і з металевими кільцями.

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