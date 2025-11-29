ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
151
Зачарувала всіх не тільки сукнею, а й складною зачіскою: Аня Тейлор-Джой з’явилася на кінофестивалі

Акторка відвідала 22-й щорічний кіноффестиваль у Марокко.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой стала однією з членкинь журі Міжнародного кінофестивалю в Марракеші, який триватиме від 28 листопада до 6 грудня. На червоній доріжці в межах заходу вона сяяла в довгій вечірній сукні незвичного відтінку і дизайну.

Спідниця сукні Ані була з легкої шифонової плісованої тканини, а ліф не мав бретельок і був виконаний з блискучої тканини й прикрашений квітами на лінії декольте. Цю лаконічну сукню акторка доповнила туфлями в тон, прикрасами від бренду Tiffany & Co., а також макіяжем.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Однак увагу привернула не тільки сукня Тейлор-Джой, а й її зачіска. На голові в акторки були хитромудрі завитки, укладені у високу зачіску в стилі випускниці.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Днем раніше Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в кастомній довгій сукні чорного кольору від Dior з нової колекції весна-літо 2026, яку створив креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Світські і повсякденні луки акторки Ані Тейлор-Джой (40 фото)

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой_4 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_5 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_3 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой_2 / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

© Getty Images

Аня Тейлор-Джой_2 / © Associated Press

© Associated Press

