Зачарувала всіх не тільки сукнею, а й складною зачіскою: Аня Тейлор-Джой з’явилася на кінофестивалі

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой стала однією з членкинь журі Міжнародного кінофестивалю в Марракеші, який триватиме від 28 листопада до 6 грудня. На червоній доріжці в межах заходу вона сяяла в довгій вечірній сукні незвичного відтінку і дизайну.

Спідниця сукні Ані була з легкої шифонової плісованої тканини, а ліф не мав бретельок і був виконаний з блискучої тканини й прикрашений квітами на лінії декольте. Цю лаконічну сукню акторка доповнила туфлями в тон, прикрасами від бренду Tiffany & Co., а також макіяжем.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Однак увагу привернула не тільки сукня Тейлор-Джой, а й її зачіска. На голові в акторки були хитромудрі завитки, укладені у високу зачіску в стилі випускниці.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Днем раніше Аня Тейлор-Джой вийшла на червону доріжку в кастомній довгій сукні чорного кольору від Dior з нової колекції весна-літо 2026, яку створив креативний директор Модного дому Джонатан Андерсон.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images