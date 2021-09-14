Задає новий тренд: Кім Кардашян показала незвичайний образ на Met Gala 2021

Кім Кардашян вирішила піти від зворотного і вибрати для своєї появи на Met Gala 2021 максимально закритий аутфіт.

Кардашян продовжує тенденцію, яку вони з Каньє Вестом почали з випуску його альбому DONDA, а саме — носити одяг чорного кольору. Це вже не перший образ від Balenciaga, демонстрований Кім на публіці.

Нещодавно папараці заскочили зірку біля готелю Ritz Carlton. Одягнена Кім була з голови до п'ят у шкіряний лук total black від Balenciaga. На ній був плащ з поясом, лосини, рукавички і ботфорти на шпильках. На обличчі у Кім була тоді маска-балаклава із застібками-блискавками і отвором для кінського хвоста на потилиці.

На Met Gala Кім теж приїхала в аутфіті від Balenciaga. На ній була мінісукня , в поєднанні з панчохами-ботфортами на підборах, сукня була зі шлейфом, з рукавами три чверті і високими рукавичками.

Кім Кардашян / Associated Press

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Але головною деталлю образу була чорна маска-балаклава на обличчі, виготовлена з тканини, через яку Кім могла бачити все навколо, а ось її обличчя побачити не міг ніхто. Волосся зірки знову було зібране в високий кінський хвіст, в масці для нього був спеціальний отвір.

Безумовно, Кім не залишилася непоміченою, а її образ привернув увагу публіки. До того ж, під таке вбрання можна було сміливо навіть не робити макіяж. Втім, для публіки це так і залишиться загадкою.

Кім Кардашян / Associated Press

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