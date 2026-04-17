Задає тренди: Кайлі Дженнер похизувалася манікюром, який скоро робитимуть усі
Зірка любить ділиться в Мережі своїми манікюрами, які потім повторюють її шанувальники.
28-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу й успішна бізнесвумен — справедливо вважається однією з головних трендсеттерів сучасності, і її вплив давно вийшов за межі індустрії краси. Будь-яка її поява, чи то новий образ, макіяж, чи то колір манікюру, миттєво підхоплюється мільйонами прихильників по всьому світу. Наприклад, саме вона задала моду на «інстаграмний» макіяж з акцентом на губи, зробивши матові помади справжнім б’юті-хітом.
Її стиль регулярно копіюють, а речі, в яких вона з’являється, часто розпродаються за лічені години. Тому, якщо Кайлі показала у своєму Instagram якусь б’юті-новинку, дівчата намагатимуться її підхопити і повторити.
Так, Дженнер похизувалася в сториз новим манікюром — класичним французьким з нюдово-рожевою основою, але на білому краї приклеєні стрази різної форми, схожі на осколки скла.
Як нам здається, такий манікюр буде легко повторити.
Як нам здається, такий манікюр буде легко повторити.