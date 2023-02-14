Задерла ноги і склала на спину чоловіка: учасниця "Холостяка-12" показала знімок із весільної фотосесії

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – сьогодні, 14 лютого, у День святого Валентина опублікувала в Instagram нову кумедну світлину з її весільної фотосесії.

Віка постала у білій обтислій мінісукні, з довгою фатою, чорних окулярах і бежевих туфлях на шпильках. Вона задерла ноги догори і поклала їх на спину коханого. Варлей демонструвала радісну усмішку.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Її чоловік Петро був одягнений у чорний костюм і білу сорочку. Він мило усміхався на камеру.

"Очима ти сказав мені: люблю.

Душа складала свій тяжкий екзамен.

Мов тихий дзвін гірського кришталю,

несказане лишилось несказанним.



Життя ішло, минуло той перон.

гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів написано пером.

Несказане лишилось несказанним.



Світали ночі, вечоріли дні.

Не раз хитнула доля терезами.

Слова як сонце сходили в мені.

Несказане лишилось несказанним.



Ліна Костенко



Як класно навчитись любити себе, але велике щастя розділити цю любов з коханим! Любіть один одного, довіряйте і підтримуйте. Також не забувайте говорити слова любові своїм рідним не тільки в день всіх закоханих, а кожного дня".

Нагадаємо, Вікторія Варлей розповіла, що її чоловік Петро живе і працює у США. Його батьки – росіяни. Познайомилися вони в Instagram і одразу ж зустрілися. Але на той час Петро був у процесі розлучення з дружиною. Вікторія поїхала до України взяти участь у проєкті "Холостяк". Коли вона повернулася до Америки, то чоловік уже розлучився і у них зав'язалися стосунки. Через короткий час Петро зробив Віці пропозицію, яку вона прийняла.

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