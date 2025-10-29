- Дата публікації
Задерла сукню й одягла простирадло на голову: пишнотіла модель з Панами показала свій геловінський образ
Грейсі Бон обрала для геловінської вечірки образ привида.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram вирішила похизуватися перед підписниками своїм геловінським образом, у якому вона піде на тематичну вечірку.
Дівчина одягла чорну мінісукню без бретельок і з зображенням білих скелетних рук та чорні капронові колготки.
Потім Бон задерла сукню догори, одягла на голову біле простирадло і доповнила лук чорними сонцезахисними окулярами. Цікавий вийшов образ привида.
