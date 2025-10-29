ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
1 хв

Задерла сукню й одягла простирадло на голову: пишнотіла модель з Панами показала свій геловінський образ

Грейсі Бон обрала для геловінської вечірки образ привида.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram вирішила похизуватися перед підписниками своїм геловінським образом, у якому вона піде на тематичну вечірку.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Дівчина одягла чорну мінісукню без бретельок і з зображенням білих скелетних рук та чорні капронові колготки.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Потім Бон задерла сукню догори, одягла на голову біле простирадло і доповнила лук чорними сонцезахисними окулярами. Цікавий вийшов образ привида.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон закосплеїла мультяшну героїню у купальному костюмі.

Дата публікації
Кількість переглядів
334
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie