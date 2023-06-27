Задерла сукню на червоній доріжці: акторка Ребекка Фергюсон шокувала модним лайфгаком

Чому жінка доповнила своє вбрання цією річчю, вона не пояснила.

Шведська акторка Ребекка Фергюсон зіграла у сьомому фільмі "Місія неможлива" разом із Томом Крузом, тому з'явилася на червоній доріжці під час прем'єрного показу цієї картини у Римі. Зірка позувала перед фотографами у довгій чорній сукні від бренду Armani, зробленій з оксамиту.

Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

У вбрання було глибоке декольте, широкі бретелі у вигляді кісок і пишна спідниця з підкладкою, а ось доповнили цей лук масивні срібні прикраси, макіяж із червоною помадою та босоніжки на високій платформі.

Цей образ акторки був елегантним і мав досить гламурний вигляд, проте йдучи на фотокол акторка вирішила показати журналістам, що під сукнею у неї є легінси, вона задерла спідницю і продемонструвала їх. Відео моменту опублікувала журналістка Кортні Говард у своєму Twitter і воно моментально стало вірусним. Навіщо Ребекка одягла спортивний одяг під сукню вона не пояснила.

Більше одного з того, що ви збираєтеся і переміщатися це: Rebecca Ferguson показує, що його ведучі під її dress at #MI7 premiere. pic.twitter.com/RYGSa8mCmE — Courtney Howard (@Lulamaybelle) June 19, 2023

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