Задерла сукню: порноакторка з "Холостяка-11" похизувалася гламурними трусами

Адель Асанті показала фоловерам обновку.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — колишня порноакторка Анастасія (псевдонім — Адель Асанті) — опублікувала в Instagram новий пікантний знімок.

Настя зробила селфі у дзеркалі у номері готелю. Вона задерла темно-бежеву мінісукню та продемонструвала гламурну обновку – леопардові труси. І, звичайно ж, блиснула татуюваннями на ногах.

Адель Асанті / Instagram Адель Асанті

"Коли твоя подруга амбасадор леопарду, і ти не можеш пройти повз дзеркало, не показавши нову покупку", — підписала світлину Адель.

Ще Асанті показала, що вона їсть на відпочинку – піцу з морепродуктами.

Instagram Адель Асанті

Раніше Настя у бежевому кроптопі з принтом продемонструвала плаский живіт.

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