Задля допомоги ЗСУ: Анна Добриднєва створює сувеніри з відстріляних гільз і ящиків для набоїв

Анна Добриднєва показала підписникам в Instagram, як вона з відстріляних гільз і тубусів від снарядів створює сувеніри.

Їх артистка виставляє на аукціонах і розігрує під час благодійних концертів. Крім того, люди часто через соцмережі купують в Анни аксесуари за донати.

"У мене вдома – склад бойових сувенірів, у кожного є своя історія", – поділилася зірка.

Отримані кошти Добриднєва відправляє на допомогу нашим захисникам. Приміром, нещодавно співачка спрямувала гроші за лоти на ремонт автівки для 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Мої лоти. Як ящики для набоїв 50 калібру для кулемета Браунінг перетворюються на стильні кейси, а гільзи – на вази", – підписала відео артистка.

Анна перетворює гільзи від артилерійських снарядів і ящики для набоїв на справжні артоб’єкти.

"Це ще один спосіб допомогти армії. Я особисто з поїздок привожу відстріляні гільзи, тубуси та інші фантастичні штуки. Створюю дизайн, втілюю свої ідеї і вкладаю частинку своєї вдячності в кожен лот", – розповіла Анна у коментарі для Леді.ТСН.ua.

Фоловери артистки у захваті від її ідеї та сувенірів.

"Талановита людина – талановита у всьому!!!", "Ви така молодчинка! Сил вам, Анно, та всій вашій команді. Ви приклад для багатьох", "Аню, я дуже пишаюсь тобою!!! Обіймаю!", "Клас, яка ж краса! Ви молодчинка", "Вауууу, дуже гарно!", "Неймовірна Аня", – написали вони у коментарях.

Придбати бойовий сувенір від Анни Добриднєвої за донат і цим допомогти ЗСУ може кожен охочий.

Анна Добриднєва створює сувеніри з відстріляних гільз

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