Задумлива Шейк і веселий Купер: екскоханих зазнімкували в Нью-Йорку

Ірина Шейк і Бредлі Купер зберегли хороші стосунки після того, як розійшлися 2019 року та продовжують разом виховувати спільну доньку Лею, яка народилася 2017-го.

Днями пару сфотографували під час прогулянки Нью-Йорком. Зазвичай Ірина і Бредлі зустрічаються, коли передають дочку одне одному для опіки. Цього дня Купер вирушив на прогулянку з Леєю і був сфотографований репортерами.

Бредлі Купер з дочкою Леєю / Getty Images

4-річна Лея Купер в цей день була одягнена в рожеву сукню, балетки рожево-білого кольору під які були підібрані світло-жовті шкарпетки, а через плече у дівчинки висіла захисна маска на ремінці-ланцюжку. Аксесуар був схожий на маленьку сумку. Волосся Леї було зібране у високий хвіст, дівчинка йшла вулицею за ручку з татом.

Ірина Шейк / Getty Images

Її мама Ірина Шейк для прогулянки вибрала довгу білу футболку з принтом, чорні широкі штани і босоніжки. Волосся зібрала в пучок і одягла сонцезахисні окуляри. Купер на знімках мав більш радісний вигляд, ніж його екскохана.

Ірина Шейк і Бредлі Купер / Getty Images

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Ірина Шейк і Бредлі Купер на прогулянках з дочкою (20 фото)

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