Загадкова і красива: переможниця "Холостяка-11" показала фото в трусах

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опублікувала в Instagram пікантний знімок із фотосесії.

Красуня позувала у сірому топі в рубчик і чорних трусах. Анна засвітила невелике татуювання біля інтимного місця.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Богдан задумливо дивилася в бік, тримаючись однією рукою за голову. Фото вийшло загадковим.

Нагадаємо, минулого разу Анна Богдан у червоній атласній сукні міді у білизняному стилі з декольте позувала у саду.

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