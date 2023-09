Заглянула до архівів: Сара Джессіка Паркер показала раніше неопубліковане фото у культовому вбранні

Шанувальники "Сексу і міста" точно знають, що головна героїня цього шоу — Керрі Бредшоу — планувала вийти заміж за коханого чоловіка в екстравагантному вбранні з пишною спідницею та пір'ям від дизайнерки Вів'єн Вествуд, але цього так і не сталося. Насправді вона одружилася в будівлі суду на Мангеттені і була при цьому одягнена в скромний білий костюм.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

У фільмі назва бренду та дизайнер не називалися і подавався він як нічийний і куплений на розпродажі, проте насправді автор у цього вбрання є і це Джон Гальяно. У ті роки дизайнер був креативним директором Модного дому Christian Dior.

Через багато років після виходу проєкту, на офіційній сторінці серіалу "І просто так..." з костюмами And Just Like That... Costumes з'явився архівний кадр Сари Джессіки Паркер у цьому весільному образі. На фото акторка приміряє спідниці та вибирає, яку краще одягнути – розкльошену чи пряму. В результаті примірки вона обрала розкльошену і це вбрання з'явилося у повнометражному фільмі "Секс і місто".

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу

