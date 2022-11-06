Загорнулися в ковдру: Біллі Айліш із бойфрендом прийшли на захід у дивному піжамному образі від Gucci

Схоже, у деяких зірок Гелловін ще не закінчився.

Біллі Айліш, яка нещодавно повідомила в інтерв'ю, що швидше помре, ніж матиме дітей, прийшла вчора, 5 листопада, до Музею мистецтв Лос-Анджелеса, де відбувся гала-концерт LACMA Art + Film Gala.

Співачка була у супроводі свого бойфренда Джессі Разерфорда. Парочка здивувала присутніх вибором вбрання. Оскільки одним з провідних брендів вечірки був Gucci, багато зірок вийшли у вбраннях від цього Модного дому. Та, можна сказати, що Біллі з Джессі в цьому сенсі особливо постаралися.

На Біллі була одягнена білизняна сукня з піжамним жакетом, колготки, рукавички, босоніжки і маска для сну — все з логотипами Gucci. На Джессі була піжама та хутряні тапочки теж з логотипами.

Біллі Айліш та Джессі Резерфорд / Фото: Associated Press

Крім того, пара позувала фотографам загорнувшись у ковдру з логотипами. Вигляд музиканти мали досить кумедний.

Біллі Айліш та Джессі Резерфорд / Фото: Associated Press

На тому ж заході Сальма Гаєк зробила ставку не на клоунаду, а на декольте.

Сальма Хайєк / Фото: Associated Press

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