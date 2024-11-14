Захоплювалася астрологією: 1969 року Грейс Келлі влаштувала вечірку для Скорпіонів

Княгиня вирішила запросити на цей захід лише тих, хто народився восени.

12 листопада 1969 року княгині Монако Грейс Келлі виповнилося 40 років і з цієї нагоди вона вирішила влаштувати розкішну вечірку.

Захід відбувся в суботу, 15 листопада, в готелі Hermitage і отримав назву "Бал Скорпіона". Те, що Грейс захоплювалася астрологією, не було секретом. Вона ще бувши акторкою, користувалася послугами астрологині та авторки колонки у виданні Chicago Tribune Керрол Райтер. Коли Райтер померла 1988 року, у її некролозі принцеса Монако була вказана як одна із численних знаменитих клієнток.

На вечірці був дрескод — гості повинні були бути в червоному та чорному. Сама Грейс обрала для свята чорну оксамитову сукню від Balenciaga із відкритими плечима, яку прикрасила двома рубіновими брошками, інкрустованими діамантами. Вбрання було з колекції от кутюр осінь-зима 1966 року.

Грейс Келлі / Фото: Getty Images

Також цю вечірку відвідала відома акторка Елізабет Тейлор, але потрапила вона на неї завдяки чоловікові Річарду Бертону, який якраз за знаком Зодіаку був Скорпіоном. Тейлор, яка була Рибою, стала його "плюс один" . Елізабет запам'яталася на цьому заході, оскільки одягла ексклюзивну. оксамитову накидку з вишитими скорпіонами.

Елізабет Тейлор із чоловіком / Фото: Associated Press

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