Заінтригувала образами: Анджеліна Джолі за один день змінила три види верхнього одягу

Кожний лук був елегантним і акторка мала в них чудовий вигляд.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі зараз просуває фільм "Марія", у якому зіграла головну роль. Прем'єра цієї картини відбулася на Венеційському кінофестивалі, а тепер його представляють у різних містах.

Нині фільм вона рекламує у Нью-Йорку, де 30 вересня відвідала декілька заходів. Одягнена Анджеліна була в ніжну шовкову сукню у білизняному стилі, яку поєднувала з бежевими туфлями та довгою золотою сережкою у вусі. Вигляд акторка мала надзвичайний, але ось, що здивувало — того дня вона змінила три варіанти верхнього одягу, хоча залишалася в тій самій сукні.

Вперше Анджеліна продемонструвала вільне пальто-трапецію, ймовірно від Dior. Воно було трохи в ретроестетиці, мало ґудзики та лаконічний комір.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Потім акторка з'явилася у сірому жакеті та доповнила образ невеликим чорним клатчем.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Третій варіант включав пухнасте пальто на затин.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Днем раніше зірка з'явилася на червоній доріжці 62-го Нью-Йоркського кінофестивалю у вінтажній сукні від бренду Madame Grès. Компанію їй склали названі діти.

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