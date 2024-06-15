Заінтригувала: спокуслива Кім Кардашян показала фото у сексуальному купальнику

Зірка раліті і бізнесвумен приміряла купальник із нової колекції свого бренду.

Кім Кардашян заінтригувала шанувальників цікавою світлиною в Instagram.

Вона опублікувала фото з ефектом розмиття, на якій спокусливо позувала у сексуальному чорному купальнику із золотистою деталлю від свого бренду SKIMS.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Незабаром буде щось нове", – підписала фото Кардашян, натякаючи на вихід своєї нової колекції пляжного одягу.

Свій образ Кім доповнила драматичним макіяжем смокі-айс, ідеально рівним укладанням і золотим намистом.

Нагадаємо, на фестивалі OMR 2024 у Гамбурзі Кім Кардашян постала у скромному аутфіті. На ній була сіра сукня з довгими рукавами, високою горловиною та невеликим драпуванням на грудях.

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