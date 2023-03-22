Заінтригували: Селена Гомес з'явилася на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі" у весільній сукні

Схоже, що в новому сезоні серіалу на нас чекає багато сюрпризів.

У Нью-Йорку у розпалі знімання третього сезону комедійного детективу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Вчора Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт знову потрапили під приціл фотографів під час роботи.

Селена Гомес цього разу була в досить несподіваному образі – пишній весільній сукні. Біле вбрання у стилі принцеси не мало бретельок, а доповнювали його традиційна довга фата, сережки і рукавички.

На обличчі акторки був яскравий макіяж з червоною помадою на губах, а волосся вона заколола у високу зачіску.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Чи вийде акторка справді заміж у третьому сезоні, чи це чергові хитрощі героїв серіалу, щоб розкрити вбивство, поки що невідомо. Проте разом із Селеною до кадру потрапили і її колеги із серіалу. Обидва актори були одягнені у святкові костюми.

Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт / Фото: Getty Images

Також Стів Мартін та Мартін Шорт поділилися фото з акторкою-нареченою на своїх сторінках у Twitter.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Turns out this happened, too. pic.twitter.com/2bWzL3Z15J — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

Тим часом Селена показала, як у цій же сукні відпочивала після знімань, сидячи на підлозі з кока-колою в руках.

Нагадаємо, що днем раніше Гомес фотографували у стильному тренчі від українського бренду Olēnich.

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