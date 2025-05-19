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- Шоу-бізнес
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Захоплювався нею: Педро Паскаль зворушив Мережу милою реакцією на красу своєї сестри
Брат та сестра знову з'явилися на червоній доріжці разом.
Актор Педро Паскаль, якого багато хто знає за такими проєктами, як «Гра престолів», «Нарко» та «Останні з нас», став гостем 78-го Каннського кінофестивалю, який стартував у Франції 13 травня.
Актор вже незмінно з’явився на публіці не з дівчиною чи дружиною, а зі своєю найближчою у світі людиною — молодшою сестрою Люкс, яка теж є акторкою та ЛГБТ-активісткою. Вони позували спочатку разом обійнявшись. Педро носив елегантний чорний костюм, сорочку та краватку, а от Люкс одягла гламурну сукню з декольте від бренду Georges Chakra.
На її сукні були гламурні квіткові елементи, а також плісування.
Однак, попри те, що брат і сестра без сумнівів були дуже красивими, шанувальників більше захопила реакція Педро, коли Люкс вийшла на червону доріжку. Актор вирішив зняти сестру на камеру, і це відео завірусилося в Мережі. У відео Педро із захопленими очима дивиться на Люкс і каже: «Це моя сестра».
На червону доріжку разом вони виходять не вперше. Також Педро та Люкс відвідали разом прем’єру фільму Рідлі Скотта «Гладіатор II» і Педро тоді теж зачарував усіх тим, що поправляв сестрі поділ сукні.