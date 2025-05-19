Захоплювався нею: Педро Паскаль зворушив Мережу милою реакцією на красу своєї сестри

Педро Паскаль та Люкс Паскаль / © Associated Press

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Актор Педро Паскаль, якого багато хто знає за такими проєктами, як «Гра престолів», «Нарко» та «Останні з нас», став гостем 78-го Каннського кінофестивалю, який стартував у Франції 13 травня.

Актор вже незмінно з’явився на публіці не з дівчиною чи дружиною, а зі своєю найближчою у світі людиною — молодшою сестрою Люкс, яка теж є акторкою та ЛГБТ-активісткою. Вони позували спочатку разом обійнявшись. Педро носив елегантний чорний костюм, сорочку та краватку, а от Люкс одягла гламурну сукню з декольте від бренду Georges Chakra.

Педро та Люкс Паскаль / © Associated Press

На її сукні були гламурні квіткові елементи, а також плісування.

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Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Однак, попри те, що брат і сестра без сумнівів були дуже красивими, шанувальників більше захопила реакція Педро, коли Люкс вийшла на червону доріжку. Актор вирішив зняти сестру на камеру, і це відео завірусилося в Мережі. У відео Педро із захопленими очима дивиться на Люкс і каже: «Це моя сестра».

На червону доріжку разом вони виходять не вперше. Також Педро та Люкс відвідали разом прем’єру фільму Рідлі Скотта «Гладіатор II» і Педро тоді теж зачарував усіх тим, що поправляв сестрі поділ сукні.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press