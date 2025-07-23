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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
2 хв

Сховалася під кепкою: Емілі Блант папараці заскочили на зніманнях фільму "Диявол носить Prada 2"

42-річна акторка повернулася до своєї ролі у продовженні культової стрічки нульових.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант потрапила до об’єктивів папараці, коли залишала знімальний майданчик фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку. Акторка намагалася не привертати до себе увагу, одягнувши чорно-білу кепку та опустивши голову, коли прямувала до автівки, яка на неї чекала.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Блант була одягнена у світло-блакитну футболку з принтом, заправлену у блакитні джинси. Лук вона доповнила білими кросівками і кремовою стьобаною сумочкою.

На шиї в Емілі висів золотий ланцюжок з підвіскою, а на руках були браслети й каблучка. Вона тримала пляшку з водою.

Нагадаємо, Емілі Блант зіграла у фільмі «Диявол носить Prada» Емілі Чарльтон — багатостраждальну асистентку головної редакторки журналу про моду Runway Міранду Прістлі, роль якої виконала Меріл Стріп, а Енн Гетевей зіграла її молодшу асистентку Енді Сакс. Усі три кінозірки повертаються до своїх ролей у продовженні разом з новими акторами Люсі Лью, Джастіном Теру, Бі Джей Новаком та Полін Шаламе.

У другому фільмі персонажка Блант, Емілі Чарльтон, піднялася кар’єрними сходами і тепер має владу, необхідну Міранді, що створює умови для захопливого зіткнення амбіцій, відданості та модної політики.

Хоча деталі сюжету все ще тримаються у таємниці, джерела припускають, що надихнути авторів на стрічку міг роман Лорен Вайсбергер 2013 року «Помста носить Prada», який розповідає про життя Енді після подіуму, коли вона стає редакторкою журналу, а потім виявляє, що Міранда знову повертається у свій світ.

Прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» запланована на 1 травня 2026 року — через 20 років після виходу першої стрічки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
421
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