"Закликаю щодня думати про перемогу": Злата Огнєвіч звернулася до фоловерів

Артистка чуттєво виконала українську пісню.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram відео, на якому вона чуттєво виконує пісню "Рідна мати моя" (Пісня про рушник), акомпонуючи собі на фортепіано.

У дописі артистка закликала підписників щодня думати про перемогу і вона обов'язково буде.

"Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в мільйонів людей - вона набуває великої енергії і втілюється в реальність.

Закликаю щодня думати про Перемогу! Посилати силу нашим захисникам, звертатися до предків і сили нашого роду з проханням допомогти, захистити. Наша рідна земля нам допоможе, в Україні чимало місць сили, і багато хто про це знає. Відчуйте! Єднаймося! Віримо! Сила поколінь врятує Україну!" – написала Огнєвіч.

Раніше Злата закликала врятувати жителів та захисників і захисниць Маріуполя, який зараз в окупації російських окупантів.

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