Закохані Джейсон Момоа та Адрія Архона обіймались на червоній доріжці

Джейсон Момоа та Адрія Ардхона / © Associated Press

Зірка вийшла на фотокол перед прем’єрою фільму «Команда руйнівників» (The Wrecking Crew), у якому зіграв її партнер. Пара у стосунках від травня 2024 року і вже неодноразово разом з’являлася на публіці.

Джейсон Момоа та Адрія Архона / © Associated Press

Тому і цього разу Джейсон та Адрія позували в обіймах, а також демонстрували почуття.

Джейсон Момоа та Адрія Архона / © Associated Press

Одяглись же закохані в однаковому стилі — Джейсон обрав вельветовий костюм приглушеного лавандового відтінку, який носив у поєднанні з трикотажною футболкою та аксесуарами. А от Адрія обрала довгу вечірню сукню золотавого відтінку з галтером і декольте.

Джейсон Момоа та Адрія Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа та Адрія Архона / © Associated Press

Раніше вони позували на червоній доріжці у Нью-Йорку і теж разом.