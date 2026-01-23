- Дата публікації
Закохані Джейсон Момоа та Адрія Архона обіймались на червоній доріжці
На заході в Лондоні акторка Адрія Архона знову продемонструвала свою підтримку бойфренду Джейсону Момоа.
Зірка вийшла на фотокол перед прем’єрою фільму «Команда руйнівників» (The Wrecking Crew), у якому зіграв її партнер. Пара у стосунках від травня 2024 року і вже неодноразово разом з’являлася на публіці.
Тому і цього разу Джейсон та Адрія позували в обіймах, а також демонстрували почуття.
Одяглись же закохані в однаковому стилі — Джейсон обрав вельветовий костюм приглушеного лавандового відтінку, який носив у поєднанні з трикотажною футболкою та аксесуарами. А от Адрія обрала довгу вечірню сукню золотавого відтінку з галтером і декольте.
Раніше вони позували на червоній доріжці у Нью-Йорку і теж разом.