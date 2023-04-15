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Заколов волосся пластмасовим "крабиком": Гаррі Стайлса помітили у смішному образі в Лос-Анджелесі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Заколов волосся пластмасовим "крабиком": Гаррі Стайлса помітили у смішному образі в Лос-Анджелесі

гаррі Стайлс / Фото: Getty Images

Співак після тренування потрапив під приціл папараці.

Британський співак Гаррі Стайлс намагається тримати себе у формі та активно ходить у спортзал, але не будь-який, а саме той, який також відвідує його колишня дівчина Олівія Вайлд. Днями Гаррі помітили після тренування, зал він залишив лише за кілька хвилин після того, як звідти вийшла Олівія.

Але попри пристрасті навколо цієї пари, нас здивувало не те, що вони ходять на спорт в одне місце, а зачіска Гаррі.

Щоб розкішна шевелюра не падала на очі, Гаррі зібрав волосся звичайним пластмасовим "крабиком". Ба більше, шпилька поєднувалася із сонцезахисними окулярами знаменитості.

гаррі Стайлс / © Getty Images
гаррі Стайлс / Фото: Getty Images

Також на ньому були широкі смугасті сині штани, біла футболка, кеди та ланцюжок на шиї. У руці Гаррі ніс сумку, мабуть, з формою.

гаррі Стайлс / © Getty Images
гаррі Стайлс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що артист після розставання з Олівією Вайлд розпочав стосунки із супермоделлю Емілі Ратаковскі. Кілька разів пару бачили разом і навіть застали за поцілунками, а потім Емілі сама зізналася, що вони зістрічаються вже кілька місяців.

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Дата публікації
Перегляди
400
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