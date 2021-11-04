Закрила все: Тіна Кунакі прийшла на світський захід у рожевому балахоні

Закрила все: Тіна Кунакі прийшла на світський захід у рожевому балахоні

Модель обрала нетипове для себе вбрання.

Французька модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, обрала для своєї появи на церемонії нагородження Fashion Trust Arabia Prize 2021 досить нетипове для вбрання — рожевий балахон від модельєра Ріка Овенса.

Сукня була пошита із щільної тканини і повністю закривала тіло моделі. Зазвичай Тіна віддає перевагу більш відвертим лукам.

Тіна Кунакі / Getty Images

Можливо, настільки закрите вбрання вона обрала тому, що захід відбувався в Катарі. На ньому також побували, Адріана Ліма, Мей Маск, Ірина Шейк, Джилліан Андерсон, Наомі Кемпбелл та Коко Роша. Церемонія стала вже третьою, а переможцями було обрано Зайда Аффаса за дизайн прет-а-порте, Benchellal за дизайн вечірнього одягу, Port Tanger за дизайн аксесуарів, Алію Бін Омайр за дизайн ювелірних виробів та El Tayeb Nation. Дизайнерка взуття Аміна Муадді також стала першим лауреатом нової нагороди "Підприємець року".

Адріана Ліма / Getty Images

Мей Маск / Getty Images

Ірина Шейк / Getty Images

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