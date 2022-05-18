Зал аплодував стоячи: Лілія Літковська закликала врятувати Маріуполь та "Азовсталь" наприкінці свого показу

Українська дизайнерка Лілія Літковська під час Kornit Fashion Week показала свою колекцію у Лондоні.
Цей показ став справжнім криком душі, адже демонстрував не лише гарні речі дизайнерки, а й жахи війни, що триває в Україні.
Моделі дефілювали на подіумі у бронежилетах, з жовтими стрічками на рукавах, як у наших військових, балаклавах та на кожному вбранні був нашитий маленький прапор України.
Проте найбільше приголомшив вихід самої Лілії — наприкінці показу дизайнерка вийшла до публіки під переможну пісню гурту Kalush Orchestra "Стефанія", а в руках тримала полотно з написом Help Mariupol, Azovstal now. Ідучи перед публікою, Літковська не стримала сліз, а гості показу аплодували їй стоячи.
Показ Лілії Літковської:
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