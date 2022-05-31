Залишаться без гламурних сумок: бренд Jacquemus відмовився від постачання до Росії

Залишаться без гламурних сумок: бренд Jacquemus відмовився від постачання до Росії

Незвичайні сумки французького бренду Jacquemus — одні із найбажаніших аксесуарів модниць у всьому світі, але відтепер у Росії цей аксесуар не купити.

Модний дім Jacquemus, створений дизайнером Сімоном Портом Жакмюсом, відмовився від постачання своєї продукції в Росію через війну, яку вони розв'язали в Україні.

Цей крок – особисте рішення самого дизайнера і повідомив він російських колег через дуже емоційний лист. У ньому він заявив, що нових надходжень до Росії не буде.

Підприємства на законодавчому рівні заборонили вести відносини з російськими фірмами. У зв'язку з цим Jacquemus розриває взаємини з концепт-стором Москви KM20, в якому представлено модний одяг дизайнерів та брендів.

Також Федерація французької текстильної промисловості рекомендувала іншим дизайнерам не працювати із російськими партнерами. Якщо бренди продовжать співпрацювати з російським ринком, їм загрожують штрафи 30 тисяч євро.

Компанія Jacquemus належить своєму творцю – модельєру Сімону Жакмюсу – на 100%, вона була заснована ним у віці 19 років 2009 року. Бренд продає люксовий одяг, взуття та аксесуари, а у показах беруть участь найвідоміші моделі сучасності.

Мікро-сумка Jacquemus / Фото: Getty Images

З початку повномасштабної війни Росії проти України, Jacquemus активно підтримує нашу країну та надає допомогу біженцям.

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