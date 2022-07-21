Залишився місяць до прем'єри: вийшов перший тизер приквела до "Гри престолів"

Довгоочікувана прем'єра легендарного серіалу HBO відбудеться 21 серпня, а поки що в мережі з'явився перший трейлер. Джордж Мартін та Райан Кондал є співавторами серіалу. Мігель Сапочник і Кондал є шоураннерами, і пара також виступає як виконавчі продюсери разом з Мартіном. Режисерами стануть Клер Кілнер та Гіта Васант Патель. Беззмінним композитором залишається неперевершений Рамін Джаваді.

Події приквела відбуваються на початку правління будинку Таргарієнів за 200 років до подій «Ігри престолів». В основу сюжету лягла книга Джорджа Мартіна "Полум'я та кров".

Головні ролі у новому серіалі грають Педді Консідайн, Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Стів Туссен, Єва Бест, Соноя Мізуно, Фаб'єн Франкель та Ріс Іванс.

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