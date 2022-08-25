Замаскуватися не вийшло: 61-річну Джуліанну Мур помітили на прогулянці

Мабуть, такий скромний образ знаменитість одягла, щоб її не впізнавали на вулиці.

Голлівудська акторка Джуліанна Мур вийшла вчора на прогулянку Нью-Йорком, де була зазнімкована фотографами. Лауреатка премії "Оскар" вибрала для свого виходу максимально непримітний образ, адже одягла чорну футболку та бавовняні штани з кишенями.

Доповнили цей лук біркенштоки, кепка та коричнева сумка-бананка, яку знаменитість одягла через плече. Коли Джуліанну сфотографували, вона йшла вулицею і емоційно розмовляла по телефону в навушнику. Макіяжу на обличчі 61-річна акторка не мала, а ось волосся вона зібрала в низький хвіст.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на початку місяця Мур брала участь у благодійному ярмарку, на якому вирішила продати п'ять своїх дизайнерських суконь, у яких у різний час з'являлася на престижних заходах.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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