Глоя Маль і Анна Вінтур / © Associated Press

Новим головним редактором американського Vogue стала Глоя Маль, яка до цього керувала сайтом видання. Вона обійняла посаду керівниці відділу редакційного контенту американського Vogue.

«Мода — це мистецтво приймати зміни, але деякі зміни ближче до серця, ніж інші. Коли настав час найняти когось на посаду редактора американського Vogue, я знала, що в мене є тільки один шанс зробити правильний вибір. Я рада оголосити, що Глоя Маль стане наступною керівницею редакційного контенту нашого американського видання, очолить американський журнал і курируватиме його цифрове висвітлення», — ідеться в заяві Анни Вінтур.

Глоя Маль / © Associated Press

Тепер Глоя відповідатиме за повсякденну діяльність Vogue у друкованому та цифровому форматах, однак продовжуватиме підпорядковуватися безпосередньо Вінтур.

Колишня головна редакторка американського Vogue, одна з культових фігур у світі сучасної моди Анна Вінтур пішла із займаної посади в червні після 37 років роботи. Водночас Вінтур залишилася глобальною редакційною директоркою Vogue, а також глобальною директоркою з контенту Condé Nast, курируючи роботу таких видань, як GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit і Teen Vogue.

39-річна Глоя Маль — дочка французького режисера Луї Маля та акторки Кендіс Берген. Вона працює у Vogue від 2011 року. На початку кар’єри Глоя була редакторкою соцмереж, пізніше стала позаштатною авторкою, а два роки тому очолила сайт Vogue.