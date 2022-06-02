"Замість дитинства - боротьба за життя": Тіна Кароль зустрілась з українськими дітьми у Литві

"Замість дитинства - боротьба за життя": Тіна Кароль зустрілась з українськими дітьми у Литві

Співачка зустрілася з дітьми з України у Свято-Троїцькому храмі у Вільнюсі.

Тіна Кароль вчора, 1 червня, відвідала українське посольство, де зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Литовській Республіці Петром Бешта.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Після цього артистка відвідала Свято-Троїцький храм у Вільнюсі, де зустрілась із дітьми-переселенцями з України.

Тіна Кароль/Пресслужба

Вони поспілкувалися, отримали автографи від Тіни, поспівали і пофотографувалися.

Тіна Кароль/Пресслужба

Тіна Кароль/Пресслужба

Ігумен монастиря о. Миколай Козелківський ознайомив співачку із старовинною українською святинею та музеєм.

Тіна Кароль/Пресслужба

"24 лютого цього року дитинство втратило колір та наповнилося страхом. В Україні народились перші діти війни, в яких замість дитинства - боротьба за життя, бомбосховище замість дому. Їхні спогади будуть відрізнитися від спогадів інших дітей у світі, але я вірю в одне: покоління дітей війни згодом стане поколінням переможців", - сказала Кароль.

Тіна Кароль/Пресслужба

Нагадаємо, 1 червня у Вільнюсі відбувся благодійний сольний концерт Тіни, після якого вона поїде до Італії, щоб виступити у Римі. На сцені співачка зявилася у білій сукні на бретельках.

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