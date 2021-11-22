Замість Меган Фокс: Machine Gun Kelly прийшов на музичну церемонію із 12-річною дочкою

Цього року знаменитий музикант запросив дочку на церемонію, а не свою дівчину.

Скандальний американський музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), який також є бойфрнедом зірки "Трансформерів" Меган Фокс, з'явився на церемонії American Music Awards не зі своєю ефектною коханою, а з 12-річною дочкою Кейсі.

Machine Gun Kelly з дочкою / Associated Press

31-річний рокер став лауреатом у номінації "Улюблений рок-артист" та на червоній килимовій доріжці його нагороду тримала донька. Вони з радістю позували фотографам, багато усміхалися та кривлялися. Меган до пари не приєдналася.

Machine Gun Kelly з дочкою / Associated Press

Варто зазначити, що Кейсі з батьком на публіці з'являється не вперше і перед камерами поводитися вміє. Ба більше, для церемонії вона вибрала гарну чорну сукню з вирізами, яку доповнила маленькою чорною сумочкою на ланцюжку, довгим французьким манікюром та безліччю золотих прикрас. Волосся Кейсі було укладено в об'ємну зачіску, а на обличчі був дуже легкий натуральний макіяж.

Machine Gun Kelly з дочкою / Associated Press

Батько юної красуні був, як завжди, екстравагантний, адже одягнув широкі чорні штани та кофту з безліччю заклепок та декору. Шию музиканта прикрашав чокер із шипами, а на руках він зробив кольоровий манікюр із декором у вигляді ланцюжків.

Кесі Колсон Бейкер народилася 24 липня 2009 року в родині Емми Кеннон та Колсона Бейкера. Батьки були дуже юні, коли на світ з'явилася їхня дочка й так і не одружилися, але виховують дівчинку разом. Бейкер неодноразово розповідав в інтерв'ю, що намагається бути гарним батьком і дати своїй дочці все найкраще та забезпечити її, тим паче озираючись на своє нещасливе дитинство – мати музиканта пішла з родини, тому Колсон разом із батьком, який страждав від депресії та безробіття, мешкали у тітки. Також майбутню зірку часто булили однолітки.

Минулого року на церемонії Machine Gun Kelly супроводжувала кохана Меган Фокс. Це була перша поява їх як пари на червоній доріжці перед фотографами.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Getty Images

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