Замість оголених красунь – військові, цивільні і тварини: журнал Playboy присвятив спецвипуск війні

Отримані кошти від продажу українського глянцю підуть на гуманітарну допомогу.

Журнал Playboy Ukraine присвятив новий номер війні в Україні. На обкладинці спецвипуску ви не побачите оголених красунь. На ній зображені кадри жахливої війни: зруйновані житлові будинки; евакуація з Ірпеня, де люди ховаються під мостом від обстрілів і бомбардувань; хоробрі українські військові, які допомагають цивільним рятуватися від російських окупантів; Анастасія Тиха – дівчина, яка врятувала з охопленого вогнем Ірпеня 15 собак з інвалідністю.

"Те, що українки — незрівнянні, ми доводили всім із кожним випуском Playboy Ukraine більше 15 років поспіль. Зараз у нашу країну прийшла війна, і ми щодня доводимо всьому світу ще й те, що наша нація найсильніша. Ми завжди закликали до свободи своїх бажань, а сьогодні ми показуємо всьому світу, що таке справжня незалежність та реальна свобода цілої нації.

Героїчність захисників України, сміливість українців надихнули нас створити цей спецвипуск. Він поза стандартами Playboy, але покаже всьому світу, що насправді відбувається в Україні. Покаже нищівну, безжальну війну, яку має зупинити світ. Покаже сміливість та сльози розпачу. Покаже жагу до перемоги", — йдеться у повідомленні редакції.

Електронну версію журналу можна купити онлайн. Вартість визначає покупець – редакція пропонує заплатити від 10 до 100 євро. А тим, хто хоче отримати ще й друковану версію глянцю, редакція обіцяє надіслати її після нашої перемоги.

Отримані кошти від продаж журналу відправлять на гуманітарну допомогу, забезпечення лікарень та купівлю автомобілів швидкої допомоги.

Редакція журналу процитувала засновника Playboy Г'ю Гефнера: "Справжні непристойності не мають стосунку до сексу. Справжні непристойності – це війна, нетерпимість і вбивство одне одного".

Нагадаємо, польська версія журналу Vogue випустила обкладинку у синьо-жовтих кольорах, яку створила Олена Ємчук, фешнфотографка та художниця, яка вже багато років звертається до мотивів української культури у своїх роботах.

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