Замість олів'є спортзал: новий "Холостяк" похизувався накачаним торсом

Алекс Топольський показав фото зі спортзалу.

Головний герой 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" — 32-річний Алекс Топольський – замість поїдання салатів із новорічного столу займається своїм тілом. Він пішов до спортзалу, звідки поділився пікантним знімком.

Алекс позував в самих шортах, демонструючи свій оголений накачаний торс.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

"Хтось їв олів'є? Я чув легенди ходять, як воно, розкажіть", — запитав Топольський у фоловерів.

Підписники йому відповіли: "Смачне, що ще сказати", "Безумно смачно, тільки тепер потрібно в залі зганяти його", "Смачно! І шуба, і олів'є, і курка, і риба, і різні шняшки... ", "Який чоловік, мені б такого!"

Ще Алекс опублікував світлини свого стильного луку. Фото, швидше за все, було зроблене під час знімань "Холостяка". Чоловік був одягнений у білий смокінг із чорними лацканами, чорну футболку та темні джинси. Позував він на балконі на тлі засніжених ялинок.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Нагадаємо, Топольський живе у Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю — він здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі. Ще він заснував кейс для стерилізації різних предметів, що дуже актуально під час пандемії.

Крім того, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі. Більше фактів про нового Холостяка читайте у нашому матеріалі.

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