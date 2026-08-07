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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
244
Час на прочитання
1 хв

Замість пілатесу — спортзал: Гейлі Бібер змінила свій фітнес-режим

Зірка приділяє велику увагу своїй фізичній формі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, підприємниця та засновниця косметичного бренду Rhode — Гейлі Бібер— опублікувала у своєму Instagram відео зі спортзалу, продемонструвавши силове тренування, яке замінило звичний для неї пілатес.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

На кадрах Гейлі виконує присідання з важкою гантеллю, тримаючи її перед собою. Для більш інтенсивного опрацювання м’язів сідниць і ніг модель поставила п’яти на спеціальну платформу. Для тренування вона обрала обтислий спортивний комплект із штанами-кльош та яскраві кросівки.

Як зазначають західні ЗМІ, останнім часом Бібер дедалі частіше робить ставку саме на силові тренування. «Гадаю, пілатес трохи вийшов з моди. Я люблю пілатес, це правда. Але, як на мене, він став своєрідним трендом, і дуже важко знайти справді хороших інструкторів, які дбають про правильну техніку виконання вправ», — зізналася Гейлі та додала, що зараз віддає перевагу вправам з обтяженнями, оскільки вони допомагають поступово збільшувати навантаження, розвивати силу та ефективніше зміцнювати м’язи.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

За словами моделі, вона не відмовилася від пілатесу повністю, але тепер він займає набагато менше місця в її графіку тренувань. Гейлі також розповідала, що для неї важливо не просто залишатися стрункою, а відчувати себе сильною та витривалою.

Нагадаємо, що раніше 79-річний Арнольд Шварценеггер продемонстрував, як тренується у спортзалі.

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