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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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131
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1 хв

Замість романтичної сукні одягла ефектну: Памела Андерсон вразила всіх вбранням з розрізом до талії

59-річна акторка захопила елегантним образом на зірковому вечорі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Найвідоміші голлівудські зірки влаштували справжній парад гламуру у Нью-Йорку в четвер ввечері під час п’ятого щорічного благодійного вечора Caring for Women Dinner, організованого Фондом Kering.

Акторка Памела Андерсон стала однією з головних гостей події та продемонструвала неймовірний лук, який довів багатогранність її стилю.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

59-річна акторка обрала довгу сукню від Gucci з довгими рукавами і високою горловиною. На перший погляд, вбрання здавалося занадто простим для неї, однак воно мало дві ефектні деталі — розріз на спідниці та виріз на спині.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Доповнила Памела вбрання прозорими колготками та класичними гостроносими туфлями. Завершальним акцентом образу стала блискуча срібляста сумка-клатч, яка додала образу вечірнього шику.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Платинове волосся акторка уклала в м’які локони з нотками вінтажної естетики, а в макіяжі зробила ставку на природність і стриманість. Що цікаво, цього разу від макіяжу вона не відмовилася.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Цього року Памела стала однією зі співорганізаторок вечора — лише через кілька днів після того, як отримала нагороду на галавечорі amfAR у межах Венеційського кінофестивалю.

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