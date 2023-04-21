Замість сукні: зірки з'явилися на Latin American Music Award у металевих та пластмасових топах

Цього року музична церемонія відзначилася великою кількістю схожих вбрань.
В американському місті Лас-Вегасі відбулася щорічна церемонія вручення нагород Latin American Music Award. Захід є іспаномовним аналогом American Music Awards.
Цього року на червоній доріжці знаменитості продемонстрували багато незвичайних та досить ефектних образів, але особливо привернули увагу екстравагантні топи із пластику та металу, в яких з'явилося одразу кілька селебриті.
Данна Паола
Мексиканська співачка та акторка прийшла в бюстьє із сріблястими та лакованими вставками, які імітували метал. Також її топ прикрашало багато металевих ланцюжків.
Леле Понс
26-річна блогерка обрала сріблястий топ з гострими краями, який трохи нагадував формою бант. Поєднала вона його з чорним шкіряним костюмом — штанами та вкороченим жакетом із рукавами.
Кларисса Моліна
Домініканська модель та королева краси з'явилася на червоній доріжці у довгій червоній спідниці та топі від kevin rojas.
Mar Solís
Співачка обрала ельфійський образ із металевим бюстьє та прикрасами на обличчі.
Моніка Лопес
Жінка вийшла до фотографів у повністю чорному ансамблі, яскравою деталлю якого стало топбюстьє золотого відтінку.
Читайте також: