Замість сукні: зірки з'явилися на Latin American Music Award у металевих та пластмасових топах

В американському місті Лас-Вегасі відбулася щорічна церемонія вручення нагород Latin American Music Award. Захід є іспаномовним аналогом American Music Awards.

Цього року на червоній доріжці знаменитості продемонстрували багато незвичайних та досить ефектних образів, але особливо привернули увагу екстравагантні топи із пластику та металу, в яких з'явилося одразу кілька селебриті.

Данна Паола

Мексиканська співачка та акторка прийшла в бюстьє із сріблястими та лакованими вставками, які імітували метал. Також її топ прикрашало багато металевих ланцюжків.

Данна Паола / Фото: Associated Press

Леле Понс

26-річна блогерка обрала сріблястий топ з гострими краями, який трохи нагадував формою бант. Поєднала вона його з чорним шкіряним костюмом — штанами та вкороченим жакетом із рукавами.

Леле Понс із чоловіком / Фото: Associated Press

Кларисса Моліна

Домініканська модель та королева краси з'явилася на червоній доріжці у довгій червоній спідниці та топі від kevin rojas.

Кларисса Моліна / Фото: Associated Press

Mar Solís

Співачка обрала ельфійський образ із металевим бюстьє та прикрасами на обличчі.

Mar Solís / Фото: Associated Press

Моніка Лопес

Жінка вийшла до фотографів у повністю чорному ансамблі, яскравою деталлю якого стало топбюстьє золотого відтінку.

Моніка Лопес / Фото: Getty Images

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