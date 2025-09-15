- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 955
- Час на прочитання
- 1 хв
Замість тканини було каміння: Дженна Ортега одягла вбрання, яке всі обговорюватимуть ще дуже довго
Акторка вкотре довела, що ніхто не носить готичний гламур краще за неї.
22-річна Дженна Ортега, головна героїня популярного серіалу Netflix «Венздей», стала однією з головних зірок премії «Еммі», що відбулася 14 вересня в Лос-Анджелесі. Поява акторки на червоній доріжці викликала бурхливу реакцію через її «голе» вбрання.
Дженна вибрала ансамбль від Модного дому Givenchy, розроблений для колекції осінь-зима 2025 модельєркою Сарою Бертон — авторкою весільної сукні принцеси Кейт. Він включав скульптурний топ, повністю зроблений з великого каміння, намистин, перлів і кристалів різних відтінків, який покривав її оголене тіло, частково прикриваючи груди, і був схожий на гламурну сітку.
Поєднала цей топ Дженна з довгою чорною спідницею з розрізом, який демонстрував її ноги, і босоніжками на платформі від Christian Louboutin.
Волосся зірки було укладене в незвичайну зачіску з ефектом недбалості, а на її обличчі був яскравий макіяж.
Під час церемонії вона вийшла на сцену зі своєю колегою за серіалом «Венздей» — Кетрін Зетою-Джонс, щоб вручити нагороду за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі, яку здобула акторка Кетрін Ланаса за роль медсестри в серіалі «Лікарня Пітт».