Замість тканини було каміння: Дженна Ортега одягла вбрання, яке всі обговорюватимуть ще дуже довго

Дженна Ортега / © Associated Press

22-річна Дженна Ортега, головна героїня популярного серіалу Netflix «Венздей», стала однією з головних зірок премії «Еммі», що відбулася 14 вересня в Лос-Анджелесі. Поява акторки на червоній доріжці викликала бурхливу реакцію через її «голе» вбрання.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна вибрала ансамбль від Модного дому Givenchy, розроблений для колекції осінь-зима 2025 модельєркою Сарою Бертон — авторкою весільної сукні принцеси Кейт. Він включав скульптурний топ, повністю зроблений з великого каміння, намистин, перлів і кристалів різних відтінків, який покривав її оголене тіло, частково прикриваючи груди, і був схожий на гламурну сітку.

Дженна Ортега / © Associated Press

Поєднала цей топ Дженна з довгою чорною спідницею з розрізом, який демонстрував її ноги, і босоніжками на платформі від Christian Louboutin.

Волосся зірки було укладене в незвичайну зачіску з ефектом недбалості, а на її обличчі був яскравий макіяж.

Дженна Ортега / © Associated Press

Під час церемонії вона вийшла на сцену зі своєю колегою за серіалом «Венздей» — Кетрін Зетою-Джонс, щоб вручити нагороду за найкращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі, яку здобула акторка Кетрін Ланаса за роль медсестри в серіалі «Лікарня Пітт».

Кетрін Зета-Джонс і Дженна Ортега вручають нагороду Кетрін Ланаса / © Associated Press