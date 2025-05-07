Замість вечірки провела час із собакою: Сідні Свіні під прицілом папараці

Сідні Свіні / © Getty Images

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Красуня Сідні Свіні захопила багатьох своєю розкішною вечірньою сукнею від Miu Miu на Met Gala 2025, яка була даниною поваги голлівудській кінозірці Кім Новак, яку вона незабаром зіграє в майбутньому біографічному фільмі.

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Однак після того, як світ роздивився її розкішне вбрання, актора перевдяглася і мала зовсім інакший вигляд. Свіні, на відміну від своїх колег, вирішила не відвідувати афтепаті Met Gala, а провела час із новим другом — цуценям Саллі.

© Getty Images

Акторку та її собаку помітили біля The Carlyle Hotel, коли вона вийшла надвір, можливо, щоб вигуляти малюка. Сідні одягла вільний білий костюм зі штанами та блейзером, а також чорні туфлі на платформі з відкритим носком, з-під яких виглядали білі шкарпетки.

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Волосся акторки ще було укладене в ту саму зачіску, яку вона демонструвала на сходах Метрополітен-музею.

© Getty Images

Про те, що у неї з’явився собака, Сідні написала в Instagram і показала кілька фото з новим другом.

Цей собака для Свіні не перший — у неї також є метис пітбуля на прізвисько Танк, який живе у неї від 17 років.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press