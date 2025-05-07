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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Замість вечірки провела час із собакою: Сідні Свіні під прицілом папараці

Після Met Gala акторка вирішила не йти на вечірку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Красуня Сідні Свіні захопила багатьох своєю розкішною вечірньою сукнею від Miu Miu на Met Gala 2025, яка була даниною поваги голлівудській кінозірці Кім Новак, яку вона незабаром зіграє в майбутньому біографічному фільмі.

/ © Associated Press

© Associated Press

Однак після того, як світ роздивився її розкішне вбрання, актора перевдяглася і мала зовсім інакший вигляд. Свіні, на відміну від своїх колег, вирішила не відвідувати афтепаті Met Gala, а провела час із новим другом — цуценям Саллі.

/ © Getty Images

© Getty Images

Акторку та її собаку помітили біля The Carlyle Hotel, коли вона вийшла надвір, можливо, щоб вигуляти малюка. Сідні одягла вільний білий костюм зі штанами та блейзером, а також чорні туфлі на платформі з відкритим носком, з-під яких виглядали білі шкарпетки.

Волосся акторки ще було укладене в ту саму зачіску, яку вона демонструвала на сходах Метрополітен-музею.

/ © Getty Images

© Getty Images

Про те, що у неї з’явився собака, Сідні написала в Instagram і показала кілька фото з новим другом.

Цей собака для Свіні не перший — у неї також є метис пітбуля на прізвисько Танк, який живе у неї від 17 років.

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

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Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
113
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