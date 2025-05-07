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- Шоу-бізнес
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Замість вечірки провела час із собакою: Сідні Свіні під прицілом папараці
Після Met Gala акторка вирішила не йти на вечірку.
Красуня Сідні Свіні захопила багатьох своєю розкішною вечірньою сукнею від Miu Miu на Met Gala 2025, яка була даниною поваги голлівудській кінозірці Кім Новак, яку вона незабаром зіграє в майбутньому біографічному фільмі.
Однак після того, як світ роздивився її розкішне вбрання, актора перевдяглася і мала зовсім інакший вигляд. Свіні, на відміну від своїх колег, вирішила не відвідувати афтепаті Met Gala, а провела час із новим другом — цуценям Саллі.
Акторку та її собаку помітили біля The Carlyle Hotel, коли вона вийшла надвір, можливо, щоб вигуляти малюка. Сідні одягла вільний білий костюм зі штанами та блейзером, а також чорні туфлі на платформі з відкритим носком, з-під яких виглядали білі шкарпетки.
Волосся акторки ще було укладене в ту саму зачіску, яку вона демонструвала на сходах Метрополітен-музею.
Про те, що у неї з’явився собака, Сідні написала в Instagram і показала кілька фото з новим другом.
Цей собака для Свіні не перший — у неї також є метис пітбуля на прізвисько Танк, який живе у неї від 17 років.