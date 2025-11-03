Замість верху був бісер: екс"ангел" Victoria's Secret здивувала провокаційним луком на церемонії

Леомі Андерсон / © Getty Images

Британська модель і екс”ангел” Victoria’s Secret — Леомі Андерсон — відвідала церемонію вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Лондоні.

На «червоній» доріжці красуня з’явилася у провокаційному луку. На ній були сірі штани вільного крою, а зверху замість одягу була прикраса-торочка з сірого бісеру, яка прикривала її груди.

Аутфіт Леомі доповнила чорними босоніжками на платформах і підборах, срібними сережками і браслетами. Модель зробила мокре укладання і макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Леомі Андерсон одягла на вечірку від британського Vogue Forces for Change чорну обтислу сукню з оголеною спиною, вирізами на стегнах, бюсті і животі.