ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Замість відпочинку: топмодель Ізабель Гулар із бойфрендом прибирали сміття на бразильському пляжі

Зіркова пара долучилася до екологічної ініціативи.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар показала у своєму Instagram, чим займалася на одному з пляжів Бразилії в компанії свого бойфренда — 35-річного німецького футболіста Кевіна Траппа.

Зіркова пара приєдналася до екологічної ініціативи і зайнялася прибиранням сміття.

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель і Кевін збирала пластикові пляшки, шматки старих сіток і метал у великі пакети.

«Наша відпустка і перша поїздка в Ленсойс-Мараньєнсес, і тепер ми розуміємо, чому це місце так приваблює людей. Збереження цього природного скарбу має першорядне значення, і участь у громадській акції з прибирання сміття змусила нас усвідомити, що захист цієї краси — відповідальність кожного. Рай і пластик просто несумісні», — написала Гулар під фото.

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар шокувала своїм «новим» обличчям у Каннах. Дівчина в компанії свого коханого відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord. Однак вся увага публіки була прикута до її зовнішнього вигляду.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie