Замість відпочинку: топмодель Ізабель Гулар із бойфрендом прибирали сміття на бразильському пляжі

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

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41-річна бразильська топмодель і колишній «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар показала у своєму Instagram, чим займалася на одному з пляжів Бразилії в компанії свого бойфренда — 35-річного німецького футболіста Кевіна Траппа.

Зіркова пара приєдналася до екологічної ініціативи і зайнялася прибиранням сміття.

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель і Кевін збирала пластикові пляшки, шматки старих сіток і метал у великі пакети.

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«Наша відпустка і перша поїздка в Ленсойс-Мараньєнсес, і тепер ми розуміємо, чому це місце так приваблює людей. Збереження цього природного скарбу має першорядне значення, і участь у громадській акції з прибирання сміття змусила нас усвідомити, що захист цієї краси — відповідальність кожного. Рай і пластик просто несумісні», — написала Гулар під фото.

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар і Кевін Трапп / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Раніше, нагадаємо, топмодель Ізабель Гулар шокувала своїм «новим» обличчям у Каннах. Дівчина в компанії свого коханого відвідала прем’єру драматичного фільму Fjord. Однак вся увага публіки була прикута до її зовнішнього вигляду.

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