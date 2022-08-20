Замріяна і з милою усмішкою: Тіна Кароль у ніжному образі позувала фотографині

Тіна Кароль опублікувала в Instagram гарні світлини, на яких вона постала у ніжному образі. Співачка зізналася, що це її перші знімки великого плану з часів повномасштабного російського вторгнення.

Тіна Кароль/Alina Symonenko

Артистка позувала, лежачи на траві. А фотографиня Аліна Симоненко ловила об'єктивом погляди Тіни.

Тіна Кароль/Alina Symonenko

Зірка була з природній макіяжем, розпущеним волоссям і гігієнічним манікюром.

Кароль мило усміхалася і дивилась у фотокамеру, а також замріяно дивилася в небо.

Тіна Кароль/Alina Symonenko

"Перший close - up з часів війни. Зроблено раптово", - написала під фото артистка.

Нагадаємо, Кароль бере участь у благодійному онлайн-аукціоні, який організовула канадська благодійна організація "Second Front Ukraine Foundation" з Торонто. Співачка віддала як лот свої ексклюзивні босоніжки.

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