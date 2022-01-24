Занадто багато фільтрів: Сінді Кроуфорд "помолодшала" на десятки років на нових фотографіях

55-річна модель Сінді Кроуфорд робить все можливе, щоб підтримувати себе у чудовій формі.
Нещодавно манекенниця ділилася новими знімками, які зробила на знімальному майданчику. Зважаючи на все, знімали якусь спортивну рекламу або програму, і Кроуфорд постала перед камерою в спортивному луці. На ній був графітовий топ і лосини, волосся було ідеально укладене, а на обличчі – макіяж.
"Вперше на знімальному майданчику 2022 року!", — підписала фотографії манекенниця. Сінді має і справді розкішний вигляд, хоч і очевидно, що її фото були оброблені фільтрами. Навіть надто сильно оброблені.
(гортайте фото праворуч)
Іноді Сінді Кроуфорд з'являється у світському суспільстві разом із 20-річною дочкою Каєю. На цих знімках ретуші набагато менше і можна побачити, який вигляд має модель насправді.
Також Кроуфорд іноді демонструє підписникам знімки, де позує без макіяжу на обличчі.
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