Занадто багато фільтрів: Сінді Кроуфорд "помолодшала" на десятки років на нових фотографіях

Занадто багато фільтрів: Сінді Кроуфорд "помолодшала" на десятки років на нових фотографіях

55-річна модель Сінді Кроуфорд робить все можливе, щоб підтримувати себе у чудовій формі.

Нещодавно манекенниця ділилася новими знімками, які зробила на знімальному майданчику. Зважаючи на все, знімали якусь спортивну рекламу або програму, і Кроуфорд постала перед камерою в спортивному луці. На ній був графітовий топ і лосини, волосся було ідеально укладене, а на обличчі – макіяж.

"Вперше на знімальному майданчику 2022 року!", — підписала фотографії манекенниця. Сінді має і справді розкішний вигляд, хоч і очевидно, що її фото були оброблені фільтрами. Навіть надто сильно оброблені.

(гортайте фото праворуч)

Іноді Сінді Кроуфорд з'являється у світському суспільстві разом із 20-річною дочкою Каєю. На цих знімках ретуші набагато менше і можна побачити, який вигляд має модель насправді.

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / Getty Images

Також Кроуфорд іноді демонструє підписникам знімки, де позує без макіяжу на обличчі.

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