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Занадто перетисла зону під пахвами: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю одягла на показ невдалу сукню

Занадто перетисла зону під пахвами: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю одягла на показ невдалу сукню

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Із 28-річною акторкою стався фешнконфуз на Тижні моди у Парижі.

Зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю відвідала показ Valentino Haute Couture весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди. 

Для своєї появи акторка обрала невдале вбрання. На ній була чорна асиметрична сукня до підлоги, яка на одному плечі скріплювалася металевою деталлю у вигляді логотипу бренду Valentino. Вбрання занадто перетисло зону під пахами і це мало негарний вигляд.

Флоренс П'ю / © Getty Images
Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

П'ю зібрала волосся ззаду і уклала пасмо на один, вона також зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руку – браслетом із логотипом італійського Дому моди. Білий манікюр завершив лук Флоренс.

Нагадаємо, Флоренс П'ю на церемонію вручення премії Американського кіноінституту AFI Awards прийшла у білому костюмі від Stella McCartney, який складався із вкороченого жакета і штанів-палацо зі стрілками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.

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