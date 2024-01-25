Занадто перетисла зону під пахвами: зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю одягла на показ невдалу сукню

Зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю відвідала показ Valentino Haute Couture весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи акторка обрала невдале вбрання. На ній була чорна асиметрична сукня до підлоги, яка на одному плечі скріплювалася металевою деталлю у вигляді логотипу бренду Valentino. Вбрання занадто перетисло зону під пахами і це мало негарний вигляд.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

П'ю зібрала волосся ззаду і уклала пасмо на один, вона також зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руку – браслетом із логотипом італійського Дому моди. Білий манікюр завершив лук Флоренс.

Нагадаємо, Флоренс П'ю на церемонію вручення премії Американського кіноінституту AFI Awards прийшла у білому костюмі від Stella McCartney, який складався із вкороченого жакета і штанів-палацо зі стрілками. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.

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