Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Занадто скромно для неї: Памела Андерсон у чорній сукні з довгими рукавами прийшла на івент

Зірка одягла вбрання улюбленого кольору і трендові туфлі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Легенда 90-х — акторка і модель Памела Андерсон — з’явилася на ексклюзивному заході в Нью-Йорку. Вона відвідала презентацію колекції Pandora Celebrates Talisman, яка відбулася 8 вересня.

Вбрання, яке обрала зірка «Рятувальників Малібу», виразно демонструвало еволюцію її стилю — замість впізнаваного сексуального образу акторка обрала лаконічну та скромну чорну сукню з шовковим коміром кольору шампанського.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
