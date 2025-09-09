Занадто скромно для неї: Памела Андерсон у чорній сукні з довгими рукавами прийшла на івент

Памела Андерсон / © Associated Press

Реклама

Легенда 90-х — акторка і модель Памела Андерсон — з’явилася на ексклюзивному заході в Нью-Йорку. Вона відвідала презентацію колекції Pandora Celebrates Talisman, яка відбулася 8 вересня.

Вбрання, яке обрала зірка «Рятувальників Малібу», виразно демонструвало еволюцію її стилю — замість впізнаваного сексуального образу акторка обрала лаконічну та скромну чорну сукню з шовковим коміром кольору шампанського.

Памела Андерсон / © Associated Press

Її сукня була вільного фасону і з довгими рукавами, а носила Памела її в поєднанні з тонким шкіряним поясом і безліччю підвісок на шиї. Також увагу привернули туфлі, адже Андерсон носила лакову пару з відкритою п’ятою і ремінцями, що мала дуже елегантний вигляд.

Реклама

Памела Андерсон / © Associated Press

Її туфлі в стилі Мері Джейн знову в моді, адже вони практичні й універсальні — пасуватимуть до багатьох образів. Ремінець на щиколотці візуально подовжує ногу і додає вінтажного шарму образу, що особливо актуально в цьому сезоні, коли повертається багато елементів з 2000-х.