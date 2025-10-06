ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
112
1 хв

Занадто скромно і похмуро для неї: Памела Андерсон прийшла на показ мод у простій і закритій сукні

Зірка продовжує дивувати своїми модними експериментами.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Легенда 90-х — акторка й модель Памела Андерсон — з’явилася на показі Valentino в Парижі. Вона сяяла у вбранні, повністю виконаному в чорному кольорі, але центром уваги її луку стали ефектні рожеві атласні туфлі з блискучою брошкою, що додала всьому образу гламурного вигляду.

Сукня Памели була з круглим вирізом горловини, а також з рукавами три чверті. На комірі та манжетах сукню прикрашала вишивка чорним камінням. Крім яскравих туфель увагу привертали і колготки Андерсон, адже вона до своєї скромної сукні підібрала чорні та мереживні.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Та попри цікаві деталі образу, все ж головна увага в ньому знову була прикута до її зачіски. Зовсім нещодавно Памела кардинально змінила імідж і не лише вперше за багато років перефарбувала волосся в інший відтінок, а ще й змінила стрижку — спочатку вона зробила каре, а потім і взагалі філірований боб.

Нагадаємо, що вперше свою нову зачіску Памела продемонструвала лише кілька днів тому теж на Тижні моди в Парижі.

Памела Андерсон на показі бренду Tom Ford / © Getty Images

Памела Андерсон на показі бренду Tom Ford / © Getty Images

Памела Андерсон на показі бренду Mugler / © Getty Images

Памела Андерсон на показі бренду Mugler / © Getty Images

Красиві образи Памели Андерсон (54 фото)

