Занадто важке вбрання: модель з Індії змусила похвилюватися публіку через свій костюм на "Міс Всесвіт"

Її вбрання було красивим і оригінальним, але явно не зручним.

У Мексиці стартував конкурс краси "Міс Всесвіт-2024". У день урочистого відкриття шоу учасниці продемонстрували на сцені три красиві та гламурні образи, головну увагу серед яких привернув національний костюм. Це вбрання було спрямоване на те, щоб розповісти публіці про свою країну без слів, її культуру, традиції та проблеми.

Представниця Індії – 19-річна модель на ім'я Рею Сінгху – обрала для цієї частини конкурсу вбрання у вигляді золотого птаха. Вбрання нагадувало обладунки, у нього була маска і величезні крила. Ось тільки, коли Рею вийшла на сцену, то здавалося, що це вбрання дуже важке для її тендітної зовнішності.

Багато шанувальників конкурсу помітили, що модель ледве йшла сценою.

Можливо, така хода була частиною сценічного образу і Рею Сінгху спеціально так пересувалася. До того ж її костюм був дуже символічним, адже його колір та багатство оздоблення відображали процвітання та яскраву історію Індії в період Гуптів. Час правління Гуптів увійшов в історію Індії як свого роду золотий вік, коли були вироблені основні канони національної літератури, образотворчого мистецтва, архітектури та філософії.

Конкурс "Міс Всесвіт 2024" / Фото: Getty Images

Більш детально красуня з Індії показала своє вбрання у кількох відео в Instagram. Однак ніяк не коментувала свою ходу чи зручність вбрання.

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