Жанель Моне в сукні-метелику: акторка вразила скульптурним вбранням на червоній доріжці

Жанель Моне / © Associated Press

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Червона доріжка — ідеальне місце для модних експериментів, але Жанель Моне вирішила піти ще далі й перетворила свій вихід на справжню феєрію емоцій. На галавечорі Академічного музею кінематографа в Лос-Анджелесі акторка з’явилася в неймовірній кутюрній сукні, яка нагадувала гігантського метелика.

Для заходу Моне обрала творіння Robert Wun із колекції осінь 2026. Сукня була з мерехтливим оздобленням і привертала увагу незвичайним силуетом, адже авторка мала у ній дуже об’ємні стегна, що створювали виразну скульптурну форму, а у верхній частині вбрання були величезні крила метелика. Завдяки поєднанню кольору, фактури й архітектурних деталей сукня мала радше вигляд витвору мистецтва, ніж традиційного вечірнього вбрання.

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Жанель Моне / © Associated Press

Особливого шарму образу додав контраст між темною основою та синіми лелітками, які мерехтіли. Світло підкреслювало фактуру тканини, завдяки чому сукня змінювала вигляд залежно від ракурсу.

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Дженель Моне давно відома любов’ю до сміливих модних рішень, тож такий вихід цілком відповідає її стилю. Вона не просто одягнула дизайнерську сукню, а продемонструвала, як висока мода може виходити за межі звичних уявлень про вечірній образ і перетворюватися на мистецтво.

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