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Запалили на концерті Дорофєєвої: Єфросиніна у штанях Fendi, Оля Полякова у прозорій блузці

Запалили на концерті Дорофєєвої: Єфросиніна у штанях Fendi, Оля Полякова у прозорій блузці

Запалили на концерті Дорофєєвої: Єфросиніна у штанях Fendi, Оля Полякова у прозорій блузці

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Селебріті прийшли підтримати Надю з її дебютним сольним виступом.

Вчора у DOROFEEVA був перший сольний концерт, який відбувся з успіхом.

 

Підтримати співачку прийшли нелише її фанати, а й зіркові друзі. Серед них — Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Знамениті красуні підспівували треки Дорофеєвої разом з публікою, вони танцювали, дуріли та знімали сторіз.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Маша обрала для походу на концерт стильний лук у коричнево-мідних відтінках. Вона поєднала шкіряний жакет з темно-коричневою сорочкою з пікантним вирізом і укорочені атласні штани-кльош Fendi з фірмовим принтом.

Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна та Оля Полякова / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Оля була одягнена у чорну прозору блузку в горошок, під якою був чорний бюстгальтер, чорні рвані джинси і чорний капелюх.

Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / © Instagram Олі Полякової
Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна / © Instagram Маші Єфросиніної
Ефектні луки Маші Єфросиніної (12 фото)