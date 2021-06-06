Запалили на концерті Дорофєєвої: Єфросиніна у штанях Fendi, Оля Полякова у прозорій блузці

Селебріті прийшли підтримати Надю з її дебютним сольним виступом.

Вчора у DOROFEEVA був перший сольний концерт, який відбувся з успіхом.

Підтримати співачку прийшли нелише її фанати, а й зіркові друзі. Серед них — Маша Єфросиніна та Оля Полякова. Знамениті красуні підспівували треки Дорофеєвої разом з публікою, вони танцювали, дуріли та знімали сторіз.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Маша обрала для походу на концерт стильний лук у коричнево-мідних відтінках. Вона поєднала шкіряний жакет з темно-коричневою сорочкою з пікантним вирізом і укорочені атласні штани-кльош Fendi з фірмовим принтом.

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Instagram Маші Єфросиніної

Оля була одягнена у чорну прозору блузку в горошок, під якою був чорний бюстгальтер, чорні рвані джинси і чорний капелюх.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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