Запалили під старий хіт: Вікторія Бекхем опублікувала кумедне відео зі своєю невісткою

У своєму блогу в Instagram Вікторія Бекхем опублікувала кумедний ролик у якому танцює зі своєю невісткою Ніколою під пісню Spice Girls "Say You'll Be There".

Вікторія одягнена у короткі джинсові шорти та чорний топ, на голові у неї бейсболка чорного кольору, на обличчі сонцезахисні окуляри, а на голові вуха зайця. Вона прикриває рота рукою, сміючись і танцюючи одночасно. Нікола стоїть попереду неї в білому топі з пікантним декольте і в білих штанях, вона також в окулярах від сонця та заячих вухах.

"Люблю тебе сильно", — підписала відео Бекхем і відмітила в тегу дружину свого старшого сина Ніколу Пельтц.

Схоже, зіркове сімейство відпочиває десь на яхті, а відео поділилися напередодні святкування Великодня.

Читайте також: